Saretta terá estréia difícil em Barcelona O tenista paulista Flávio Saretta terá uma estréia complicada no Torneio de Barcelona, que começa a ser disputado nesta segunda-feira. De acordo com sorteio realizado neste sábado, Saretta vai enfrentar o argentino Mariano Zabaleta já na primeira rodada. Cabeça-de-chave número seis, Gustavo Kuerten estréia a partir da segunda rodada, provavelmente, na terça-feira, contra o adversário ainda a ser definido. A rodada de abertura terá dois duelos espanhóis: entre Albert Costa (número 38 do mundo) contra Albert Montañés (79). Haverá ainda o confronto entre Alex Corretja (100) e Nicolás Almagro (134), um jovem tenista que recebeu convite especial. O torneio terá também alguns dos principais tenistas do raking mundial, como o finalista de Monte Carlo, o argentino Guiller Coria, o russo Marat Safin e o espanhol Carlos Moyá.