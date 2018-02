Saretta treina para torneios na grama O tenista Flávio Saretta vai aproveitar as duas próximas semanas para se preparar para dois torneios na grama que disputará a partir do dia 14 de junho: o ATP de Nottingham e o Torneio de Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada. ?Desde segunda-feira estou treinando em dois períodos no piso sintético. Entre as quadras que temos aqui, é a que tem a velocidade mais parecida com a da grama", explicou o paulista, que embarca para Nottingham na quinta-feira, dia 10, onde disputará pela primeira vez na carreira o ATP da cidade inglesa. A competição servirá também como preparação para o mais importante torneio do mundo na grama. A partir do dia 21, Saretta tentará superar a campanha do ano passado, quando parou na terceira rodada de Wimbledon, frente ao espanhol Feliciano Lopez. Saretta, que ocupa a 56ª posição do ranking de Entradas e o 61º na Corrida dos Campeões.