Saretta troca de técnico após derrota O treinador argentino Pablo Albano não é mais o técnico do tenista Flávio Saretta. O treinador foi demitido do cargo logo depois da derrota de Saretta por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4) para o francês Arnaud Clement, nesta quarta-feira, na estréia no Torneio de Lyon. A assessoria de Saretta não informou os motivos da saída de Albano. De acordo com os assessores, o nome do novo técnico será anunciado em breve. Saretta e Albano estavam juntos há pouco tempo. O argentino assumiu o cargo no início de julho, em substituição a João Zwetsch, que havia sido dispensado no final de maio.