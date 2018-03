Saretta: um dia para não esquecer No mais glorioso dia de sua carreira, Flávio Saretta deu um show na primeira vez em que pisou na quadra central de Roland Garros. Fez história ao derrubar um dos gigantes do tênis, o russo Yevgeny Kafelnikov, ex-campeão do Aberto da França, num jogo cheio de emoções, vibração, jogadas cinematográficas em longa metragem: 3h55 de duração. No final, Sarettinha, já sujo de tantas quedas e lutas, comemorou a maior vitória de sua vida: marcou 6/4, 3/6, 6/0, 6/7 (7/0) e 6/4. Viveu um dia de ídolo, muitos autógrafos, entrevistas, e um sorisso simpático sempre estampado, mesmo quando teve de entregar seu jogo de duplas, ao lado do espanhol Fernando Vicente, quando perdia o primeiro set por 3 a 1, por causa de dores nas costas. Entre um vai e vém, falou de suas emoções. Agência Estado - Como você define esta vitória? Flávio Saretta - É, sem dúvida, a mais importante da minha carreira. Um dia inesquecível. Joguei sentindo dores, mas não podia deixar a quadra com uma derrota, depois de lutar por quase três horas. Se isso acontecesse ficaria muito triste. Por isso lutei até o final e não desisti nem mesmo quando desperdicei o match point no quarto set. Foi um jogo em que deixei meu coração na quadra e vou rever esta partida muitas e muitas vezes. AE - Acha que com esta vitória subiu um degrau na sua carreira? Saretta - Há muito tempo que venho me dedicando muito ao tênis de uma forma bem mais profissional. Tenho levado com seriedade a minha carreira. Acho que amadureci. AE - Não há como evitar as comparações com Guga, especialmente em um torneio como Roland Garros. Como você vê este fato? Saretta - Para mim o Guga é uma fonte de inspiração. Ontem (terça-feira) fui até ver um pouco de sua partida com o Marc Rosset para me inspirar. O Guga já ganhou Roland Garros por três vezes é um rei por aqui e isso é sempre muito bom para os brasileiros. É claro que não joguei como ele, mas lutei como nunca e fiquei muito feliz de sair com uma vitória. AE - O que acha que vai mudar na sua carreira a partir desta vitória? Saretta - Espero que agora seja mais fácil encontrar um patrocínio (risos). Estou chegando a um nível em que preciso viajar com um técnico e um preparador físico e as coisas estão ficando caras.