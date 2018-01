Saretta vai à 3ª rodada na Áustria O tenista brasileiro Flávio Saretta garantiu nesta quarta-feira sua vaga nas quartas-de-final do Torneio de St. Poelten, na Áustria, ao derrotar o francês Antony Dupuis por dois sets a zero. As parciais foram de 6/4 e 6/1. Com a vitória, Saretta vai dar um salto no ranking da Corrida dos Campeões. Na próxima lista deverá figurar na 78ª posição, a melhor colocação de sua carreira. Além da vitória de Sareta, a rodada em Saint Poelten teve ainda um duelo austríaco: Markus Hipfl derrotou Stefan Koubek por 6/4 e 6/2.