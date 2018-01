Saretta vai à final no Aberto de SP Campeão do torneio em 2001, Flávio Saretta volta a ter a chance de conquistar um título importante logo na abertura de mais uma temporada. Numa rodada prejudicada pelas constantes chuvas, Sarettinha conseguiu uma vitória de virada sobre o argentino Edgardo Massa por 3/6, 6/2 e 6/2 e garantiu o Brasil na final do SMS Cup, o Aberto de São Paulo, já que Fernando Meligeni e Ricardo Mello acabaram sendo eliminados nas partidas de quartas-de-final. A decisão do título do Aberto de São Paulo, se o tempo deixar, será às 11 horas, na quadra central do Parque Villa-Lobos ou em uma quadra coberta a ser escolhida pela organização do evento, em São Paulo, com entrada franca e transmissão pela SporTV. Saretta vai em busca do bicampeonato da competição jogando diante do vencedor da partida entre o argentino Andres Dellatorre e o peruano Ivan Miranda, que também tiveram o jogo interrompido pela chuva. Fernando Meligeni, que por causa da chuva terminou sua partida de quartas-de-final neste sábado, acabou sendo eliminado por Andres Dellatorre por 6/4 w 6/2, enquanto Ricardo Mello perdeu para o peruano Ivan Miranda por 6/3, 5/7 e 7/5.