Saretta vai à semifinal no México O tenista brasileiro Flávio Saretta garantiu vaga na semifinal do Torneio Challenger da Cidade do México, nesta sexta-feira, ao derrotar o mexicano Miguel Gallardo Valles por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/2. Seu próximo adversário será o argentino Carlos Berlocq.