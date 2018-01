Saretta vai às quartas-de-final em SP Em busca do tricampeonato do challenger paulista, o tenista Flávio Saretta derrotou nesta quinta-feira o alemão Sebastian Fitz por 2 sets a 0, com parciais de 6-0 e 6-4, e avançou às quartas-de-final do Aberto de São Paulo, disputado no Parque Villa Lobos. Depois de estrear com vitória sobre o compatriota Bruno Soares (6-1 e 6-4), Saretta obteve novo triunfo e agora disputa uma vaga na semifinal do torneio diante do vencedor da partida entre os argentinos Edgardo Massa e Andres Dellatorre.