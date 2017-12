Saretta vai às quartas na Ericsson O tenista brasileiro Flávio Saretta já está nas quartas-de-final da etapa argentina da Copa Ericsson, em Buenos Aires. Nesta quarta-feira, ele derrotou o argentino Diego Veronelli por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/4 e 6/1. Seu próximo adversário será o peruano Luis Horna, que eliminou o também argentino José Acasuso por 2 a 1. Outro brasileiro do torneio, Marcos Daniel, foi eliminado nesta quarta-feira. Ele perdeu para o argentino Gastón Etlis também por 2 a 1, com 6/2, 4/6 e 7/5.