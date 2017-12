Saretta vai às semifinais da Ericsson O tenista brasileiro Flávio Saretta passou para as semifinais da etapa argentina da Copa Ericsson, que está sendo disputada em Buenos Aires. Nesta sexta-feira, ele derrotou o peruano Luis Horna por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/2 e 6/3. Seu adversário no jogo de sábado sairá do confronto entre os argentinos David Nalbandian e Edgardo Massa, que se enfrentam ainda hoje. Além de Saretta, o argentino Agustín Calleri avançou para as semifinais do torneio, depois de ganhar do norte-americano Hugo Armando também por 2 a 1, com 4/6, 6/4 e 7/6 (7/4). Seu adversário sairá da partida entre outros dois argentinos: Gastón Etlis e Juan Ignacio Chela.