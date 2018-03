Saretta vai às semifinais em Valência Flávio Saretta está nas semifinais do Torneio de Valência, na Espanha, que distribui US$ 375 mil em prêmios. Nesta sexta-feira, o tenista brasileiro derrotou o argentino Gastón Gaudio, que era o quarto cabeça-de-chave da competição e ocupa atualmente o 29º lugar no ranking. De virada, o número 80 do mundo fez 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7/3) e 6/3. O próximo adversário de Saretta será o espanhol Juan Carlo Ferrero. Cabeça-de-chave número 1 do Torneio de Valência, Ferrero venceu nesta sexta-feira o também argentino Agustín Calleri, por 6/3 e 6/4. "Esta foi uma das vitórias mais importantes da minha carreira", festejou Saretta, logo após a partida desta sexta-feira. "Ganhei de um tenista muito bom no saibro, como o Gaudio, e a partir do tiebreaker, em que venci, jogando bem, meu tênis encaixou e passei a me sentir muito confiante." Esta é a primeira semifinal do ano para Saretta, que já havia conseguido chegar a esta fase de uma competição deste nível em 2002, no ATP Tour de Saint Poelten, na Áustria. Em 2003, porém, ele conquistou dois títulos de torneios da categoria challenger - com premiação até US$ 125 mil -, em São Paulo e nas Bermudas. Agora, contra Juan Carlos Ferrero, Saretta garantiu que vai entrar solto em quadra, tranqüilo na tentativa de conseguir surpreendê-lo. "O Ferrero é um tenista num nível ainda mais alto do que o Gaudio", disse o brasileiro. Já Ferrero revelou que nunca viu Saretta jogando, apenas treinando, e afirmou que o brasileiro tem golpes muito fortes e precisos. A outra semifinal de Valência também já está definida. Será entre o espanhol Fernando Vicente e o belga Christophe Rochus. Eles venceram, respectivamente, o chileno Nicolas Massu (6/3 e 6/4) e o armênio Sargis Sargsian (duplo 6/2).