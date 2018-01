Saretta vence a 1ª em Roland Garros O tenista paulista Flávio Saretta garantiu nesta quarta-feira sua vaga na segunda rodada do Torneio de Roland Garros, ao derrotar o austríaco Oliver Marach por 3 sets a 2. As parciais foram de 6/2, 6/2, 4/6, 6/7 (5-7) e 6/4. A partida - que começou a ser disputada ontem - foi transferida para esta quarta por causa da chuva. Na próxima rodada, Saretta vai enfrentar o argentino David Nalbandian, que eliminou seu compatriota Agustin Calleri por 3 sets a 1 - parciais de 6/2, 5/7, 6/2 e 6/4. A primeira rodada já teve os seguinte jogos encerrados: Gaston Gaudio (ARG) venceu Juan Balcells (ESP) por: 6-4 6-2 7-5. Rainer Schuettler (ALE) venceu Stefano Galvani (ITA) por: 7-6 (7-4) 2-6 7-6 (7-3) 6-1 Cecil Mamiit (EUA) venceu Max Mirnyi (Bielo-rússia) por: 6-3 6-4 5-7 6-4. Paul-Henri Mathieu (FRA) venceu Wayne Ferreira (África do Sul) por: 6-4, 6-7 (1-7), 5-7, 6-2 e 6-0.