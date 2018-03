Saretta vence a primeira em Indian Wells Longe das perturbações da atual crise do tênis brasileiro, Flávio Saretta encontrou seu melhor jogo em Indian Wells para estrear com uma boa vitória no torneio, ao derrotar o alemão Nicolas Kiefer, por 6/2 e 7/5. Agora, o segundo melhor tenista brasileiro vai ter pela frente uma espécie de freguês, o norte-americano Vincent Spadea, a quem já venceu por três vezes. As duas últimas no ano passado, no US Open e em Delray Beach e a primeira em 2002 no challenger das Bermurdas. A vitória na estréia de Indian Wells foi muito importante para devolver a confiança no tenista brasileiro, que até agora não conseguiu resultados animadores na temporada. O resultado ganha ainda maior força em razão de Kiefer vir de excelentes campanhas tendo chegado à duas finais em quadras rápidas, como em Memphis e Scottsdale. Saretta começou o jogo em desvantagem, perdendo seu serviço, permitindo ao alemão abrir 2 a 0. Mas, numa boa reação marcou seis games seguidos para fazer 6 a 2 e depois definir a vitória por 7 a 5 no segundo set. Diante de Spadea, Saretta também pega um adversário confiante. Afinal, o tenista norte-americano, aos 29 anos, conquistou semana passada o primeiro título de sua carreira, em Scottsdale.