Saretta vence argentino em Wimbledon Numa verdadeira batalha de mais de 4 horas, o paulista Flávio Sarreta garantiu sua classificação para a terceira rodada do Torneio de Wimbledon ao derrotar o argentino Agustin Calleri por 3 a 2, com o quinto set sem tie break, parciais de 6/4, 6/7 (15/13), 6/2, 6/7 (7/5) e 10/8. O jogo foi emocionante. Disputado na quadra seis, com pequenas arquibancadas dos dois lados, o público vibrou com as bolas jogadas da partida, num clima festivo, com muitos brasileiros na torcida. Na próxima fase, Saretta vai enfrentar o espanhol Feliciano López, que derrotou o russo Mikhail Youzhny por 3 a 0, com parciais de 7-6 (7-5), 6-3 e 6-2. Na manhã desta quarta-feira, Gustavo Kuerten foi eliminado do torneio ao perder para o norte-americano Todd Martin por 3 sets a 0 - parciais de 7/6 (7/4), 6/4 e 6/4. Amanhã, é a vez de André Sá buscar uma vaga na segunda terceira. Ele enfrenta o argentino David Nalbandian, que fez a final de Wimbledon no ano passado.