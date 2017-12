Saretta vence confronto de brasileiros em Prostejov

Em duelo de brasileiros na República Checa, Flávio Saretta se deu melhor e, nesta terça-feira, eliminou Ricardo Mello na estréia do Challenger de Prostejov. O tenista número 1 do Brasil venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/2, depois de quase três horas de jogo. "Foi um jogo de detalhes", afirmou Saretta. "Na minha opinião, os dois jogaram muito bem. A diferença foi no terceiro set, em que estive mais concentrado na partida", acrescentou. Nas oitavas-de-final Saretta enfrenta o croata Roko Karanusic, número 147 do mundo. "Nunca joguei contra o Karanusic, mas hoje [terça] ele ganhou um belo jogo contra o [Gastón] Gaudio", disse o tenista paulista.