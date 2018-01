Saretta vence e avança em Campinas O tenista Flavio Saretta garantiu hoje sua vaga nas quartas-de-final do Challenger de Campinas ao vencer o jundiaiense Júlio Silva na manhã desta quinta-feira, em partida realizada na Sociedade Hípica de Campinas. Saretta venceu o primeiro set com facilidade, por 6/0 e vencia o segundo por 2 games a 0, quando Silva desistiu, por conta de uma lesão muscular. Julio Silva, que chorou muito ao final da partida, contou que já havia entrado em quadra com problemas físicos. Na próxima rodada, Saretta vai enfrentar o vencedor do confronto entre Daniel Melo e o argentino Leonardo Olguin. Outro que garantiu vaga nas quartas foi Ricardo Mello. Também nesta quinta-feira, ele venceu Thiago Alves por 2 sets a 0 - parciais de 6/3 e 6/3.