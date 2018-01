Saretta vence e Brasil faz 1 a 0 na Davis Com a boa vitória de Flávio Saretta sobre Frederic Niemeyer, por 3 a 1, parciais de 6/4, 7/6 (7/5), 6/7 (7/4) e 6/4, o Brasil saiu na frente no confronto com o Canadá pelo playoff da Copa Davis, ao marcar 1 a 0, em jogo disputado com arquibancas quase vazias, em Calgary, no Canadá. Ainda na primeira rodada, Gustavo Kuerten enfrenta Daniel Nestor. Neste sábado, será jogado a partida de duplas, com Guga e André Sá diante de Nestor e Niemeyer, a partir das 14 horas, com transmissão pela SporTV. A vitória de Saretta foi muito importante não só para dar o primeiro ponto do Brasil neste confronto, mas também para aliviar o brasileiro de uma má impressão na sua estréia na Davis, em fevereiro deste ano, quando entrou em quadra para levar a equipe brasileira para as quartas-de-final e acabou perdendo feio para o sueco Andreas Vinciguerra, obrigando a participação nesta repescagem. Saretta mostrou estar em melhor nível técnico, mais amadurecido e lutou sempre pelos pontos, sem mostrar a irregularidade de antes. A partida, como era de esperar, teve poucas trocas de bolas. Frederic Niemeyer investiu tudo no seu saque e alternou aces com duplas faltas. Saretta soube esperar o melhor momento para conseguir as quebras e fazer 1 a 0 diante do Canadá.