Saretta vence e Brasil ganha duelo contra Canadá na Davis Com apenas um jogador entre os 100 melhores tenistas do mundo, Flávio Saretta, o Brasil terá a chance de voltar novamente à elite da Copa Davis, em setembro. E neste domingo, coube a Saretta, número 1 do País e 100.º do mundo, fazer o terceiro ponto na melhor-de-cinco partidas contra o Canadá, em Florianópolis. Ele derrotou Peter Polansky, 435.º do ranking, por 3 sets a 1 - com parciais de 1/6, 6/2, 7/5 e 6/1. Antes, em duplas, Gustavo Kuerten e André Sá não conseguiram passar por Daniel Nestor e Frederic Niemeyer - os canadenses marcaram 3 a 1. O jogo foi finalizado neste domingo, depois das interrupções no sábado por causa da chuva e, no fim, por falta de luz natural. Guga chegou a comemorar a paralisação, que lhe daria fôlego, mas mesmo assim acabou derrotado. O adversário brasileiro sairá de um sorteio, na próxima quarta-feira, na Federação Internacional, em Londres, entre os times que perderam na primeira rodada do Grupo Mundial este ano: Chile, Romênia, Croácia, Austrália, República Checa, Suíça, Bielo-Rússia e Austrália. O Brasil saiu da elite da competição em 2003, depois de uma grande fase, com Gustavo Kuerten no esplendor de sua carreira - chegou à semifinal em 2000 e perdeu para a Austrália, por 5 a 0, em Brisbane. Em 2003, o time foi derrotado pelo próprio Canadá, em Calgary, e deu início a uma crise no tênis brasileiro, com greve de jogadores e queda para a Terceira Divisão, que culminou na mudança da diretoria da Confederação Brasileira do esporte. No ano passado o Brasil disputou a repescagem do Grupo Mundial e perdeu da Suécia (3 a 1), em Belo Horizonte. Agora terá nova chance de subir.