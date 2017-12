Saretta vence e fica entre os 100 O tenista Flávio Saretta avançou para as quartas-de-final da Gran Copa Ericsson, que está sendo disputada no Rio de Janeiro, ao superar o argentino Cristian Kordasz na noite desta quinta-feira. O brasileiro foi beneficiado por uma contusão de Kordasz no terceiro set. Saretta perdeu o primeiro set por 4/6, mas reagiu no segundo e venceu por 6/2. No terceiro set, o argentino desistiu alegando dores nas costas, quando perdia por 4/1. Na próxima rodada, Saretta vai enfrentar o alemão Michael Kohlmann, cabeça-de-chave número 7. Esta partida deverá acontecer na tarde desta sexta-feira. Além de avançar no torneio, o resultado foi bom para Saretta por um outro motivo. O tenista brasileiro acumulou pontos suficientes para terminar o ano entre os 100 melhores do ranking mundial - a melhor colocação de sua carreira. Com a disputa da Gran Copa Ericsson, último torneio challenger da temporada, o Brasil também pode bater um recorde, encerrando o ano com cinco jogadores entre os 100 do mundo. Gustavo Kuerten (nº 2), Fernando Meligeni (nº 71) e André Sá (nº 86) já estão garantidos entre os Top 100. Nesta semana, Alexandre Simoni é o 98º, mas precisa chegar à final do torneio do Rio para manter-se entre os 100.