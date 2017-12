Saretta vence e pode enfrentar Sá O tenista brasileiro Flavio Saretta garantiu vaga na terceira rodada do Torneio de Wimbledon ao derrotar nesta quinta-feira, de virada, o alemão Alexander Waske por 3 sets a 1, com parciais de 6-7 (4/7), 6-4, 6-4 e 7-5. Saretta estreou com vitória sobre o sueco Thomas Johansson e enfrenta na próxima rodada o vencedor do jogo entre o compatriota André Sá e o austríaco Stefan Koubek.