Saretta vence e segue na luta pelo nº 1 A briga pela posição de tenista número 1 do Brasil tem mais um capítulo importante nessa semana, na disputa da etapa de Aracaju da Copa Petrobrás. Nesta terça-feira, Flávio Saretta começou bem o torneio ao vencer o italiano Fabio Fognini por 2 sets a 0 - parciais de 6/3 e 7/5 - e, se vencer o título da competição, pode desbancar o gaúcho Marcos Daniel, que assumiu a liderança justamente na última segunda, ocupando a 98ª colocação. ?Não quero ficar pensando muito nesse assunto de número 1 do Brasil?, disse Saretta, 108 do mundo, procurando fugir da pressão. ?Estou feliz com o fato de estar jogando bem e este ano cheguei muito mais bem preparado para esta competição do que em 2005, quando caí na primeira rodada?. Tanto Saretta como Marcos Daniel jogam as duas últimas etapas do circuito, em Aracaju e, na semana que vem, em Buenos Aires.