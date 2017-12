Saretta vence e também vai às semifinais Ao contrário de Guga na partida contra o italiano Fillipo Volandri, o tenista brasileiro Flávio Saretta não teve muitas dificuldades para derrotar nesta sexta-feira o argentino Mariano Zabaleta por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4. Com a vitória, ele se classificou às semifinais do Torneio de Viña del Mar. Na próxima fase, Saretta espera o vencedor do jogo entre os chilenos Fernando González e Nicolás Massú.