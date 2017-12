Saretta vence e vai à final do Desafio O tenista brasileiro Flávio Saretta garantiu nesta sexta-feira sua vaga na final do Tênis Espetacular, torneio que reúne alguns dos principais tenistas sul-americanos no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Com um tênis consistente, e com um saque muito eficiente, o brasileiro venceu o chileno Felipe Gonzalez por dois sets a zero. As parciais do jogo foram de 6/3 e 6/2 em apenas 58 minutos. Na final, prevista para este sábado à noite, Saretta vai enfrentar o vencedor do confronto entre o brasileiro Gustavo Kuerten e o equatoriano Nicolas Lapentti, que jogam ainda nesta sexta.