Saretta vence e vai enfrentar Ferrero Em busca de uma boa campanha no último grande torneio em quadras de saibro da temporada de 2003, Flávio Saretta nem teve tempo de comemorar sua boa estréia no ATP Tour de Kitzbuehel, na Áustria. Depois de vencer o argentino Gaston Gaudio por 7/6 (7/3) e 6/1, o tenista brasileiro vai agora desafiar o atual campeão de Roland Garros, o espanhol Juan Carlos Ferrero. Como cabeça-de-chave número 15, Saretta fez sua estréia no torneio de Kitzbuehel já na segunda rodada. Agora, nesta quinta-feira terá a chance de mostrar todo seu talento, diante de um dos melhores jogadores da temporada de 2003. Para Ferrero, uma vitória nesta partida pode significar sua volta à liderança da Corrida dos Campeões. Na rodada desta quarta, Ferrero sofreu para superar o compatriota Fernando Verdasco por 7/6 (7/3) e 7/6 (7/2).