Saretta vence e vai enfrentar Hewitt O tenista brasileiro Flávio Saretta se classificou nesta quarta-feira para as oitavas-de-final do Masters Series de Hamburgo, ao derrotar o espanhol Oscar Hernández por dois sets a zero. As parciais foram de 6-4 e 6-3. Esta é a melhor campanha do brasileiro em torneios masters. Nas oitavas, no entanto, Saretta terá uma parada dificílima pela frente. Vai enfrentar o australiano Lleyton Hewitt, que hoje derrotou o alemão Tommy Haas por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, em 1h45 de jogo. Também pela segunda rodada, o argentino Guillermo Coria venceu o peruano Luis Horna. Cabeça-de-chave número 2, Coria venceu com parciais de 6-2, 3-6 e 6-2. O russo Marat Safin, por sua vez, eliminou o armênio Sargis Sargsian de virada, por 2 a 1: 4-6, 6-3 e 6-3. Outro Em outro jogo da segunda rodada, o austríaco Juergen Melzer derrotou o georgiano Irakli Labadze, por 6-1 e 6-0.