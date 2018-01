Saretta vence e vai enfrentar Simoni Com um bom público para um dia de semana, Flávio Saretta revelou seu carisma com a torcida, em sua estréia no Aberto de São Paulo, ao vencer o colombiano Alejandro Falla por 6-3 e 7-5, numa partida vibrante. Numero dois do Brasil e principal favorito ao título do torneio, o tenista precisou lutar contra a irregularidade e natural falta de ritmo de um início de temporada para garantir a vitória. ?Estou no auge da minha forma física?, definiu Saretta. ?Mas em compensação, estou sentindo a falta de ritmo de jogo. Foram cinco semanas de muitos treinamentos e agora o cansaço parece ser mais mental do que físico.? Principal favorito ao título e o preferido da torcida, Saretta atraiu um bom público na quadra central do Parque Villa Lobos, em São Paulo. Teve até uma legião de fãs à caça de autógrafos e poses para fotos. ?No ano passado, quando ganhei este torneio, as pessoas ainda estavam me conhecendo, agora já é diferente?. Na quadra, Saretta não decepcionou os fãs. Depois de vencer o primeiro set, com relativa facilidade, passou por apuros no segundo. Chegou a estar em desvantagem de 5 a 2, até iniciar a reação, que garantiu sua vitória por 2 sets a 0. Seu jogo mostrou mesmo uma certa falta de ritmo, alternando bons momentos com outros em que sua bola não atingia a profundidade necessária. Mas, o importante, é que soube controlar a situação para garantir uma vaga na segunda rodada, quando irá duelar com outro brasileiro, Alexandre Simoni, em jogo programado para esta quinta-feira. Rodada - Em outros jogos da rodada desta terça feira, Alexandre Simoni derrotou Sergio Bruni por duplo 6-1, enquanto outros brasileiros não tiveram a mesma sorte. André Sá não conseguiu mostrar o seu verdadeiro tênis e caiu diante do vice-campeão do ano passado, o argentino Andréas Dellatorre por 6-3 e 6-2. Alessandro Camarço perdeu para o chileno Hermes Gamonal, por 7-6 (7/4) e 6-2 e Francisco Costa foi eliminado pelo paraguaio Ramon Delgado por 6-3 e 6-2. Com Saretta só voltando à quadra nesta quinta-feira, a atração da rodada desta quarta-feira fica para a revelação brasileira, Franco Ferreiro que disputa uma vaga nas quartas-de-final diante do argentino Mariano Delfino. Outro bom jogo terá o brasileiro Ricardo Mello contra o argentino Diego Moyano.