Saretta vence em torneio na Holanda O tenista brasileiro Flávio Saretta garantiu sua vaga na segunda rodada do Torneiuo de Amersfoort, na Holanda, ao derrotar na estréia, nesta terça-feira, o francês Nicolas Coutelot por dois sets a zero. As parciais foram de 7/6 (7-3) e 6/3. Na segunda rodada, Saretta vai enfrentar o espanhol Juan Balcells. Outras partidas de terça: Kristian Pless (DIN) 6/2 e 7/6 (7-1) Jan Siemerink (HOL); Michael Kohlmann (ALE) 6/7 (3-7), 6/0 e 7/6 (7-5) Robin Soderling (SUE); Albert Costa (ESP) 3/6, 6/3 e 6/2 Oleg Ogorodov (UZB); John van Lottum (HOL) 7/5 e 6/4 Mariano Zabaleta (ARG); Martin Verkerk (HOL) 6/3, 3/6 e 6/3 Sebastian Prieto (ARG); Gaston Gaudio (ARG) 6/1, 1/6 e 6/1 Nicolai Davydenko (RUS).