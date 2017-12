Saretta vence Julio Silva na Argentina Dos cinco brasileiros que entraram na disputa da segunda etapa da Copa Petrobrás, em Buenos Aires, apenas Flávio Saretta venceu seu jogo. E, por coincidência, foi sobre outro tenista dos País, Júlio Silva, marcando 7/6 (7/1) e 6/2. Os demais decepcionaram. Marcos Daniel perdeu para o argentino Juan Pablo Guzman por 6/2 e 6/4, Franco Ferreiro caiu diante do também argentino Diego Moyano por 6/2 e 6/0 e André Sá foi derrotado pelo austríaco Johannes Ager por 6/4 e 7/6 (7/5). Único brasileiro na disputa, Saretta é também o principal favorito ao título. Afinal, é o cabeça-de-chave número 1 do torneio e na sua próxima partida, nesta quinta-feira, vai tentar se vingar do argentino Christian Villagran, que eliminou o brasileiro nas quartas-de-final da primeira etapa da Copa Petrobrás, em Santiago do Chile. "Se repetir a atuação que tive diante do Júlio Silva, acho que posso vencer", afirmou Saretta. "Na semana passada, joguei muito mal diante do Villagran e acho que agora em Buenos Aires posso ir melhor. Gosto muito de jogar na Argentina, estou sentindo bem a bola e espero ir longe."