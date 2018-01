Saretta vence mais uma em Valencia O tenista paulista Flávio Saretta garantiu nesta quarta-feira sua vaga nas quartas-de-final do Torneio de Valencia, ao derrotar o tcheco Frantisek Cermak por dois sets a zero. As parciais foram de 7-6 (7-3) e 6-4. Na próxima rodada, o brasileiro vai enfrentar o argentino Gastón Gaudio, que eliminou o espanhol Galo Blanco. Saretta comemorou bastante o resultado, já que foi a segunda vez na temporada que alcançou as quartas de um torneio de ATP. Antes havia chegado até as quartas em Casablanca. Além disso, venceu o challenger de Bermudas.