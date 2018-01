Saretta vence mais uma no Brasil Open Flávio Saretta aproveitou bem o embalo depois de sua vitória sobre Gustavo Kuerten, na primeira rodada. Com o mesmo nível de jogo, voltou a conseguir um bom resultado no Brasil Open de Tênis, ao marcar 6/4 e 6/1 no alemão Markus Hantsch e garantiu uma vaga nas quartas-de-final do torneio. Esta é a segunda vez em sua carreira, que chega a esta fase em um torneio da série ATP Tour. A primeira foi em Munique, quando derrotou o chileno Marcelo Rios - outro jogador que também já foi número 1 do ranking mundial. Com a classificação para as quartas de final do Sauípe, Flávio Saretta já somará pontos suficientes para se colocar perto dos cem primeiros do ranking mundial, a lista de entradas. Na próxima rodada, irá enfrentar o bom tenista checo Jans Vacek que vem de um bom resultado ao eliminar o argentino Mariano Zabaleta - um dos favoritos - por 6/2 e 6/2. Nesta quinta-feira será a vez de Fernando Meligeni tentar sua vaga nas quartas-de-final do torneio. Irá enfrentar o argentino Federico Browne, que já foi o número 1 do mundo do tênis juvenil, mas no profisionalismo não vem repetindo o mesmo sucesso.