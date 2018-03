Saretta vence mais uma no qualifying O tenista brasileiro Flávio Saretta ficou mais próximo do Torneio de Roland Garros. Ele venceu nesta quarta-feira o francês Gregory Carraz por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/2 na segunda rodada da fase classificatória para a competição. Ele vai enfrentar na última rodada do qualifying o holandês John Van Lottum.