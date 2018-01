Saretta vence; Meligeni perde O tenista Flávio Saretta garantiu nesta quarta-feira sua vaga nas quarta-de-final do ATP de Casablanca, ao derrotar o francês Jean-Rene Lisnard por 2 sets a 0. As parciais da partida foram de 7/5 e 6/4. Na próxima rodada, Saretta vai enfrentar o também francês Julien Boutter, que eliminou o peruano Luis Horna por 2 sets a 1, com parciais de 6-7 (4-7), 6-3 e 6-4. Já Fernando Meligeni não teve a mesma sorte. Foi eliminado hoje, na segunda rodada, ao perder para marroquino Hicham Arazi por 2 sets a 0. As parciais foram de 6-3 e 6-0. Nas oitavas, Arazi enfrenta o francês Olivier Mutis, que passou pelo seu compatriota Eric Proden num duplo 6-3. Ainda pela primeira rodada, o checo Jiri Vanek derrotou o sueco Magnus Norman: 6-4, 4-6 e 7-5.