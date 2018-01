Saretta vence na estréia do Aberto de SP O tenista Flávio Saretta estreou bem no Aberto de São Paulo ao vencer nesta quarta-feira o compatriota Bruno Soares por 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-4, no Parque Villa Lobos. Saretta vai enfrentar na segunda rodada o alemão Sebastian Fitz, ganhador da partida contra o brasileiro Marcelo Melo por 6-2 e 7-6 (7/3). Nos demais jogos do challenger paulista, os argentinos Mariano Puerta e Juan Pablo Brzezicki venceram, respectivamente, o também argentino Sebastian Decoud por 7-5 e 6-4 e o brasileiro Rodrigo Grilli por 6-1 e 6-2. O equatoriano Giovanni Lapentti bateu o brasileiro Felipe Lemos por 6-4 e 6-3, enquanto o peruano Ivan Miranda derrotou o brasileiro Francisco Costa por 6-1, 2-1 e desistência.