Saretta vence na estréia em Casablanca O tenista paulista Flávio Saretta foi bem na rodada de abertura do ATP de Casablanca, no Marrocos. Nesta segunda-feira, Saretta derrotou o francês Anthony Dupuis por dois sests a zero, com parciais de 6/4 e 6/1. Na próxima partida, Saretta terá pela frente o vencedor de Jean-Renê Lisnard e Paul-Henri Mathieu. O mineiro André Sá não teve a mesma sorte e amargou mais uma derrota na temporada. Também pela primeira rodada em Casablanca, ele perdeu para o peruano Luiz Horna por 6/4 e 6/0. Este ano, Sá não ganhou um jogo sequer. RANKING - No ranking mundial, esta semana não houve mudanças significativas, por causa dos jogos da Copa Davis. Gustavo Kuerten manteve-se na 15.ª colocação, com André Sá, em 78, Flávio Saretta em 82 e Meligeni, 101. A liderança continua nas mãos do australiano Lleyton Hewitt, à frente apenas 115 pontos de diferença do norte-americano Andre Agassi.