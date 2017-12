Saretta vence na estréia em Hamburgo Com sofrimento e muitas dificuldades, Flávio Saretta estreou com vitória no Masters Series de Hamburgo, ao precisar de dois tiebreakers e duas horas de jogo para superar o alemão Maximilian Abel, número 411 do ranking, com parciais de 7/6 (7/4) e 7/6 (7/3). Agora, o brasileiro - ainda está em busca de dois bons resultados seguidos num torneio desta categoria - espera pelo seu próximo adversário, que sairá do vencedor da partida entre o holandês Sjeng Schalken e o espanhol Oscar Hernandez. Saretta vem sofrendo muito em seus jogos por causa da enorme dificuldade em confirmar seu saque. Seu aproveitamento de primeiro serviço tem sido péssimo, com índice abaixo dos 50%. Por isso, joga bem na hora de quebrar o saque do adversário, mas depois torna-se vulnerável para manter o seu. Ainda assim, conquistou uma vitória importante em um torneio de qualidade. Como uma espécie de presente, Saretta recebeu a notícia pela manhã de que havia subido quatro posições no ranking mundial. Passa a ocupar agora o 55.º lugar, o que ainda o garante na chave principal das principais competições. Em Hamburgo, o alemão Tommy Haas nem precisou jogar muito para vencer na estréia. Depois de ter marcado 6/4 no norte-americano Vince Spadea, seu adversário abandonou a quadra por causa de uma lesão. Já o russo Marat Safin teve de usar todos seus bons recursos e uma boa dose de paciência para superar o francês Sebastien Grosjean por 7/6 8/6) e 7/5. Em outros jogos, Luiz Horna ganhou de Arnaud Clement por 6/2 e 6/3, e Guillermo Coria precisou de três sets para vencer o espanhol Nicolas Almagro por 3/6, 6/4 e 7/5.