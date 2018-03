Saretta vence na estréia em Munique Depois de passar pelo qualifying, Flávio Saretta marcou seus primeiros pontos em torneios da série ATP Tour, ao estrear com vitória na chave principal do BMW Open, de Munique. Saretta, que na Alemanha chegou a ser apresentado como revelação italiana, ganhou do alemão Bjorn Phau por 5/7, 6/1 e 6/1. A mesma sorte não teve Daniel Mello, que entrou na competição como lucky looser (perdeu na última rodada do qualfiying e ganhou vaga com desistência de Hicham Arazi) e na sua partida de estréia perdeu em três sets para o experiente australiano Wayne Arthurs por 7/5, 6/7 (7/2) e 6/3.