Saretta vence na estréia em Nottingham Em busca de uma recuperação no ranking - caiu esta semana para a 75.ª posição - Flávio Saretta fez uma boa estréia na curta temporada de torneios de grama, ao vencer o austríaco Jurgen Melzer, em Nottingham, Inglaterra. O brasileiro mostrou força e regularidade para vencer em dois tiebreakers, com 7/6 (7/3) e 7/6 (7/4). Na próxima rodada, vai enfrentar a surpresa inglesa, Jonathan Marray, que livrou Saretta de ter pela frente o australiano Wayne Arthurs, ao vencê-lo por 7/6, 2/6 e 6/3. Saretta ano passado esteve na terceira rodada do Torneio de Wimbledon e defende 75 pontos na competição. E Flávio Saretta poderá ter um companheiro na chave de simples de Wimbledon. André Sá venceu o seu segundo jogo pelo qualifying, ao marcar 6/2 e 7/5 em Paul Goldstein. Seu próximo adversário será o duplista Bob Bryan. Marcos Daniel - que também estava no qualifying - perdeu para Stefano Pescosolido por 6/1 e 6/2. O Torneio de Nottingham - que é disputado em piso de grama e serve como um preparatório para Wimbledon - teve ainda a vitória do britânico Greg Rusedski sobre o eslovaco Karol Kucera: 2-6, 7-6 (7/4) e 6-3. O belga Olivier Rochus venceu o armênio Sargis Sargsian num duplo 6-3 e o tailandês Paradorn Srichaphan venceu o belga Gilles Elseneer (6-3, 7-5 e 6-3). A rodada teve ainda as eliminações do bielo-russo Max Mirnyi e do australiano Wayne Arthurs. Mirnyi foi derrotado pelo sueco Thomas Johansson (2-6, 6-1 e 6-4) e Arthurs perdeu para o britânico Jonathan Marray: 7-6 (7/4), 2-6 e 6-3.