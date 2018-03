Saretta vence na estréia em Praga Flávio Saretta estreou bem no Challenger de Praga, na República Tcheca. Nesta quarta-feira, o brasileiro bateu o tenista local Filip Zeman por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 7/5. Saretta aprovou seu rendimento no jogo contra Zeman, de apenas 17 anos. ?É um moleque que joga muito bem. Entrou nervoso no jogo e pouco conseguiu fazer no primeiro set. No set seguinte, ele se soltou mais e me deu um pouco de trabalho para fechar a partida?, afirmou. Na próxima rodada, nesta quinta-feira, Saretta busca uma vaga nas quartas-de-final contra outro tcheco: Michal Tabara, cabeça-de-chave 8. ?Nunca nos enfrentamos. É um cara que está entre os 100 do mundo, que joga os grandes torneios e que está aqui por ser um torneio de seu país?, disse o brasileiro.