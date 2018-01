Saretta vence na estréia em S.Paulo Apesar do calor de cerca de 40 graus e da falta de ritmo de jogo, Flávio Saretta estreou bem no Aberto de São Paulo, disputado no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, ao derrotar o também brasileiro Marcos Daniel por 6/4 e 7/5. O paulista não vencia desde 22 de agosto, no ATP de Long Island. Em setembro, passou por uma cirurgia de apêndice e teve uma recuperação difícil. "Hoje, realmente, é a minha volta às quadras. Não senti dor e vencer na primeira rodada dá muita confiança, ainda mais num jogo desgastante como esse, com muito calor", disse Saretta, campeão da primeira edição do torneio, em 2001. "Foi o primeiro challenger que venci na carreira e gosto muito de jogar aqui." Na próxima rodada, Saretta, quarto melhor brasileiro no ranking mundial, vai enfrentar um adversário desconhecido para ele, o romeno Razvan Sabau, que derrotou o argentino Juan-Pablo Guzman por 2/6, 7/6 (7/3) e 6/3. Ricardo Mello é outro brasileiro já com vaga garantida na segunda rodada da competição. No primeiro jogo do dia, Mello venceu o inglês Amadeus Fulford-Jones por 6/1 e 6/1. "Foi uma partida tranqüila. Vencer o primeiro jogo da temporada sempre dá mais confiança", disse o jogador, que passou o aniversário de 22 anos, no dia 21, treinando para o Aberto de São Paulo. Mello terá de esperar um pouco para conhecer o adversário da segunda rodada, que sairá amanhã, da partida entre o brasileiro Ronaldo Carvalho e o argentino Ignacio Hirigoyen, que vieram do qualifying. "Já ganhei e já perdi dos dois. Vamos torcer para o Carvalho vencer. Assim, o Brasil já estará garantido nas quartas-de-final." Em outro jogo, o brasileiro André Santos perdeu do argentino Edgardo Massa por 6/1 e 6/4. Amanhã, Fernando Meligeni, primeiro cabeça-de-chave do torneio, estréia diante do gaúcho Franco Ferreiro.