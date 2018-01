Saretta vence na estréia em Wimbledon O tenista brasileiro Flávio Saretta precisou de 1h56 para derrotar o inglês Alan Mackin, por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/4 e 6/2, e estrear, nesta segunda-feira, com vitória no tradicional Torneio de Wimbledon. Na segunda rodada, Saretta terá pela frente o argentino Agustin Calleri, que eliminou o romeno Adrian Voinea. Calleri venceu os dois primeiros sets, por 6/2 e 7/5 e Voinea abandonou o terceiro set quando perdia por 1 a 0.