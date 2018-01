Saretta vence na estréia na Argentina O tenista brasileiro Flávio Saretta começou bem o Torneio de Buenos Aires. Na noite desta terça-feira, ele venceu o argentino Gastón Etlis por dois sets a zero, com parciais de 7/6 (7-3) e 6/3. Na próxima rodada ele pode enfrentar Gustavo Kuerten. Cabeça-de-chave número 1, o espanhol Carlos Moyá confirmou seu favoritismo e bateu o seu compatriota David Ferrer num duplo 6/3. O equatoriano Nicolas Lapentti também foi bem e eliminou o italiano Andrea Gaudenzi por 2 a 0, com facilidade: 6/4 e 6/1. A rodada teve ainda a vitória de Fernando González (CHI) sobre o espanhol David Sánchez: 7/6 (7-3) e 6/3. O argentino Agustín Calleri derrotou o chileno Nicolás Massu em três sets: 6-4, 2-6 e 6-4. Félix Mantilla (ESP) venceu Albert Portas (ESP) por 6-3 e 6-1 e Juan Ignacio Chela (ARG) bateu Marcelo Charpentier (ARG) por 2-6, 6-3 e 6-1. Na abertura da rodada, Fernando Meligeni havia vencido o espanhol Albert Montañes em dois sets: 6-4 e 6-1.