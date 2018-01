Saretta vence na estréia no México O tenista brasileiro Flávio Saretta estreou com vitória no Torneio Challenger da Cidade do México. Ele venceu o norte-americano Amer Delic por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/5). Seu próximo adversário, valendo vaga nas quartas-de-final, será o francês Julien Jeanpierre.