Saretta vence no ATP de Viña del Mar O brasileiro Flávio Saretta venceu na estréia no ATP de Viña del Mar, no Chile, por 6-4, 4-6 e 6-3, o chileno Felipe Parada, que ocupa a posição 943 do ranking. Com isso, o brasileiro passa para a próxima fase, onde deve pegar o argentino Jose Acasuso, 59.º do mesmo ranking.