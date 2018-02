Saretta vence primeira no qualifying Em busca de uma vaga na chave principal do Masters Series de Miami, Flávio Saretta estreou com vitória no torneio de qualificação, ao superar o alemão Michael Kohmann por 6/2, 4/6 e 6/4. O jogo teve um final dramático, com o tenista brasileiro precisando de quatro match points para definir sua vitória. O próximo adversário de Saretta sairá do confronto entre o suíço George Bastl e o francês Michael Llodra. Se o brasileiro ganhar novamente, ficará a apenas uma vitória da chave principal do torneio. A mesma sorte não teve o outro brasileiro em Miami, Ricardo Mello, que caiu na primeira rodada do qualifying. Ele foi derrotado pelo norte-americano Rajeev Ram por 4/6, 7/6 (8/6) e 6/0.