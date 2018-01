Saretta vence romeno no Aberto de SP O brasileiro Flávio Saretta precisou de 1h5m para vencer o romeno Razvan Sabau por 2 sets a 0 (6/4 e 6/2), na manhã desta quinta-feira, e passar para as quartas-de-final do Torneio Aberto de São Paulo. Esta partida havia sido interrompida na tarde de ontem, por causa da chuva, quando o romeno vencia por primeiro set por 2/0. Saretta, que é o segundo brasileiro a garantir passagem para a próxima etapa do torneio - o outro é Ricardo Mello, que ontem venceu o argentino Ignacio Hirigoyen -, espera agora a definição do seu próximo adversário, que sairá do confronto entre os argentinos Sebastian Prieto e Carlos Berlocq.