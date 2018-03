Saretta vence Rusedski na estréia O brasileiro Flávio Saretta derrotou, nesta terça-feira, o inglês Greg Rusedski por 3 sets a 0 - com parciais de 6/2, 7/6 (9/7) e 6/3, em 2 horas e 21 minutos de jogo - na estréia do torneio de Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada. Na segunda rodada, Saretta enfrentará o vencedor do confronto entre o italiano Filippo Volandri, cabeça-de-chave 27, e o francês Cyril Saulnier. O tenista brasileiro, atual número 132 do ranking de entradas da ATP, teve que jogar o qualificatório e conseguiu a vaga na chave principal como ?lucky loser? (perdedor sortudo) - perdeu na última rodada do quali, mas conseguiu uma vaga com desistências de jogadores.