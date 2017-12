Saretta vence Simoni em Montevidéu No duelo brasileiro da etapa uruguaia da Copa Ericsson, Flávio Saretta foi melhor e venceu Alexandre Simoni por dois sets a zero. A partida, disputada na noite desta terça-feira, teve as parciais de 6/4 e 6/4. Na segunda rodada, Saretta vai enfrentar o argentino Gastón Etlis. Simoni volta à quadra nesta quarta-feira para a partida de duplas, ao lado de André Sá. Simoni e Sá buscam vaga nas quartas-de-final do torneio contra os argentinos Agustin Calleri e Edgardo Massa.