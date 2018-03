Saretta vibra com vitória; Sá lamenta Divertido, descontraído e, agora como ele próprio garante "amadurecido", Flávio Saretta ganhou uma espécie de presente pelo seu esforço e dedicação nos últimos tempos. Estreou com boa vitória em Roland Garros e foi beneficiado pelo fato de seu adversário, o espanhol Albert Martin, praticamente ter desistido do jogo nos dois últimos sets. Resultado: 7/6 (7/4), 6/0 e 6/0 para o sorridente brasileiro. A mesma sorte não teve André Sá, que voltou a perder na primeira rodada de um torneio, desta vez para o argentino Guillermo Coria por 6/3, 6/1 e 6/1. "Estou, sem dúvida, no melhor momento da minha carreira", disse Saretta. "Muita coisa mudou. Estou mais amadurecido, dedicado e encarando as viagens e sacrifícios com mais seriedade." Saretta carrega muitas esperanças na temporada. Seu objetivo é colocar-se entre os 50 primeiros do ranking (ocupa esta semana a posição de número 78), mas, no íntimo, tem esperanças de ir ainda mais longe este ano. Está com eficiente estrutura, com o técnico João Zwetsch, um coordenador técnico como Carlos Chapecó; um preparador físico vindo do triatlo, Marcelo Borges, além de uma agência como a Mab, de São Paulo, gerenciando sua carreira. Seu jeito e talento também atraem muitos torcedores. Sua quadra, nesta segunda-feira, estava lotada de brasileiros e felizes com o desempenho de Sarettinha que diziam orgulhosos "está se cuidando, nem saiu à noite". A resposta do tenista veio na quadra e nas ironias: "Estou mesmo levando a carreira a sério. Nada de festas, só treinos, raquetes e bolinhas." Na próxima rodada, um desafio e tanto para Saretta. Enfrenta o russo Yevgeny Kafelnikov, que após vencer o francês Julien Boutter por 6/1, 6/2 e 6/4, garantiu que aos 29 anos está pronto para vencer qualquer nova revelação do tênis. Tristeza - Por outro lado, muito abatido e quase chorando, André Sá lamentou mais uma derrota este ano. "Estou numa fase difícil que nunca passei, mas acho que faz parte...não sei o que dizer."