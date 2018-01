Saretta volta a jogar em Bermudas Depois de estrear com vitória no Challenger de Bermuda, ao vencer de virada, o francês Sebastien De Chaunac, por 2 sets a 1, o brasileiro Flávio saretta o volta à quadra nesta quarta-feira, por volta das 14h30, para enfrentar o norte-americano Paul Goldstein, nº 201 do ranking de Entradas, em jogo que vale vaga para as quartas-de-final. O tenista número 2 do Brasil é o cabeça-de-chave 5 do torneio e defende o título do Challenger de Bermuda, que distribui uma premiação de US$ 100 mil e é disputado em Har-Tru (saibro verde).