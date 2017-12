Saretta volta a jogar nesta 5ª pela manhã Uma forte e constante chuva interrompeu a partida de Flávio Saretta diante do argentino David Nalbandian pela segunda rodada do Masters Series de Roma. O jogo chegou a começar, embora em condições lastimáveis, com uma garoa prejudicando o rendimento dos tenistas, especialmente causando problemas na hora de sacar. Saretta até que se aproveitou um pouco da situação e saiu quebrando o serviço do adversário. Mas depois sofreu do mesmo mal. Não conseguiu colocar um primeiro saque em quadra e permitiu que Nalbandian abrisse vantagem de 3 a 1. O jogo, se o tempo deixar em Roma, está programado para a segunda rodada da quadra Pallacorda, e deve começar por volta das 8 horas, de Brasília.